Pordenone, Rastelli: ‘La Reggina ha pareggiato con due tiri sbilenchi’

Amarezza sul volto e nelle parole del tecnico Massimo Rastelli al termine della gara tra il Pordenone e la Reggina. La sua squadra ha sfiorato la prima vittoria stagionale, fallita nei minuti finali e l’allenatore dei neroverdi ha dichiarato a Sky Sport:

“Meritavamo la vittoria. Rivas andava espulso”

“Avremmo meritato di vincere. E’ stata fatta una partita gagliarda, ci sono state alcune ripartenze importanti e grida ancora vendetta l’occasione di Folorunsho. Mentre la Reggina su due tiri sbilenchi ha trovato il gol del pareggio. Avremmo meritato di vincere contro un avversario forte. Torniamo a casa soddisfatti per aver finalmente cancellato lo zero in classifica e in fatto di gol segnati. Ci sono state situazioni arbitrali che avrei valutato in maniera diversa, ma sull’espulsione mancata di Rivas forse siamo stati un po’ penalizzati”.