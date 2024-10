Porto di Gioia Tauro, Arruzzolo: “Gli imprenditori hanno fatto la loro parte, ma Stato e Regione?”

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo.

E di questo – sottolinea ancora Giovanni Arruzzolo – non possiamo non essere soddisfatti, poiché Msc è una delle più grandi compagnie navali al mondo di trasporto merci su container. E quanto sia strategico Gioia Tauro per Msc, lo si è compreso nel momento in cui il management del gruppo ha comunicato al Governo ed all’Autorità portuale l’intenzione di investire a Gioia Tauro in nuove tecnologie per oltre cento milioni di euro.

Ed i risultati non tardano a venire, e non mi riferisco soltanto alle nuovissime gru che stanno per essere montate sulle banchine, ma anche alla ripresa dei traffici, con una impennata di produttività di oltre il 15% rispetto all’anno precedente. Una risposta seria e concreta – continua Arruzzolo – che attesta come anche il futuro del porto di Gioia Tauro stia a cuore di chi ci lavora dentro e grazie a quel lavoro porta pane a casa.

Da ora in poi – evidenzia il consigliere regionale – è necessario che il Governo nazionale e la Regione si impegnino con priorità a dare forza e consistenza per l’organizzazione della ZES, a cui molti imprenditori italiani guardano con interesse per le facilitazioni fiscali, e permettere così la riorganizzazione del retroterra portuale, della mobilità di servizio, stradale e ferroviaria, per ricongiungere Gioia Tauro più velocemente al nord Italia ed all’Europa”.