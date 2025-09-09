Il Porto di Gioia Tauro cresce: record storico e nuovi investimenti

Nel 2024 lo scalo ha raggiunto il suo record assoluto movimentando quasi 4 milioni di TEU, con un +11% rispetto al 2023

Il Porto di Gioia Tauro continua a crescere e a investire, smentendo chi lo descrive come “snobbato”. Nel 2024 lo scalo ha raggiunto il suo record assoluto movimentando quasi 4 milioni di TEU, con un +11% rispetto al 2023 (già massimo storico dopo il 2008), confermandosi così il principale hub italiano del Mediterraneo.

Il MIT ha stanziato risorse decisive per circa 140 milioni di euro, destinate all’elettrificazione delle banchine, al consolidamento delle infrastrutture e a un piano triennale che punta su intermodalità, digitalizzazione e sostenibilità.

Alle chiacchiere rispondiamo con i fatti: Gioia Tauro è un porto che cresce, nonostante i profeti di sventura.