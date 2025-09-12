Porto di Gioia Tauro: Arpacal e AdSP, verso un protocollo per ambiente e sviluppo

Per dare avvio a nuove sinergie istituzionali, si è svolto un incontro tra il Direttore Generale dell’Arpacal Michelangelo Iannone e il Commissario Straordinario Paolo Piacenza nel porto di Gioia Tauro.

Nel corso della visita, alla quale hanno preso parte anche il Segretario Generale dell’AdSP, le strutture tecniche dell’Ente e i rappresentanti del Terminal MCT, l’amministratore delegato Antonio Davide Testi, e del Terminal Automar, la responsabile Rosy Ficara, in un clima di piena collaborazione istituzionale, il Commissario Straordinario Piacenza ha illustrato le caratteristiche infrastrutturali dello scalo, primo porto di transhipment d’Italia e tra i principali del Mediterraneo.

Gioia Tauro, traffici portuali da record

Nonostante la crisi del Mar Rosso e le possibili ripercussioni legate alla direttiva europea ETS, lo scalo calabrese continua a registrare un aumento dei traffici portuali da record. Tra gennaio e agosto 2025 è stato rilevato un incremento dei volumi di oltre il 10,6% (2.912.943 teus) rispetto allo stesso periodo del 2024 (2.632.699 teus), con una previsione di chiusura dell’anno che supera i 4 milioni di teus.

La capacità unica dello scalo

Il Direttore Generale Iannone ha potuto ammirare l’imponenza delle infrastrutture grazie all’illustrazione del Commissario Piacenza, che ha evidenziato la capacità del porto di Gioia Tauro, unico in Italia con fondali profondi 18 metri, di accogliere le portacontainer più grandi al mondo, lunghe oltre 400 metri, larghe 60 e con capacità superiore ai 23 mila teus.

Infrastrutture e sostenibilità ambientale

Piacenza si è soffermato sulla programmazione infrastrutturale e sugli interventi già avviati e in corso di pianificazione per sostenere la crescita dello scalo, pienamente inserito nel contesto internazionale dei trasporti marittimi. Ha inoltre descritto i lavori di elettrificazione delle banchine portuali, che termineranno entro il 2026 con un investimento di oltre 66 milioni di euro da fondi PNRR, per garantire un’alimentazione green alle mega navi in attracco.

Verso un protocollo Arpacal–AdSP

A conclusione della visita, il Commissario Piacenza e il Direttore Iannone hanno concordato di avviare l’iter amministrativo per giungere alla stipula di un protocollo tra l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e l’Arpacal, finalizzato a tracciare strategie comuni e individuare best practice per un programma congiunto capace di generare ricadute economico-sociali per l’intero territorio regionale e, al contempo, garantire la sostenibilità ambientale delle attività portuali.