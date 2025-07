Al porto di Reggio una visita d’eccezione: ecco il superyacht Itama

Una fuoriserie del mare. Con il suo design sportivo ed elegante non passa inosservata

Una sorpresa inaspettata ha attirato l’attenzione di tanti curiosi a Reggio Calabria. Da qualche ora è infatti ormeggiato al porto cittadino un elegante yacht sportivo: si tratta dell’Itama 62RS, imbarcazione di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI.

L’eleganza sportiva dell’Itama 62RS

Lo yacht non passa inosservato. Linee filanti, colore scuro, design sportivo ed elegante allo stesso tempo. È lungo circa 19 metri e raggiunge una velocità di oltre 35 nodi. Una vera e propria fuoriserie del mare.

L’Itama 62RS è uno dei modelli più apprezzati tra gli open yacht italiani. All’interno può ospitare comodamente più persone, con cabine, bagno e tutti i comfort per lunghe navigazioni. È pensato per chi ama il mare, ma non vuole rinunciare allo stile.

Una sosta misteriosa che fa sognare

Al momento non si conoscono le ragioni della sosta a Reggio Calabria. Ma la presenza dello yacht in città ha già fatto il giro dei social.

Non capita spesso di vedere da vicino barche di questo livello. Per i reggini è un’occasione per sognare un po’, guardando da terra un pezzo di lusso galleggiante. E chissà, magari incrociare anche il suo armatore o qualche amico e collega VIP.