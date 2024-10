Poste Italiane, lavori nell’ufficio postale di Via Sardegna a Palmi

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Sardegna a Palmi resterà chiuso per lavori interni

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Sardegna a Palmi resterà chiuso per lavori interni.

QUANDO

Da lunedì 11 a sabato 23 febbraio.

Durante il periodo dell’intervento per tutti i clienti sarà disponibile la sede di via Bruno Buozzi (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35) che, oltre ai servizi postali e finanziari, garantirà il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario.