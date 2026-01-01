Reggio, pensioni gennaio 2026: ecco quando saranno in pagamento

Poste Italiane comunica che, a partire da sabato 3 gennaio, le pensioni di gennaio saranno in pagamento in tutti i 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. Inoltre, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

Prelievi da ATM Postamat senza andare allo sportello

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare in contante dagli ATM Postamat della provincia, evitando di recarsi allo sportello.

Polizza assicurativa gratuita

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno per i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali che dagli ATM Postamat.

Consigli per evitare lunghe attese

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi.

Contatti e ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Poste Italiane all’indirizzo www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.