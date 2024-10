Poste Italiane, un folder filatelico dedicato a Reggio Calabria

E’ stato presentato questa mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il folder filatelico dedicato a Reggio Calabria “Città d’Europa e del Mediterraneo”, realizzato da Poste Italiane in occasione del Trentennale del “Premio Anassilaos”.

Ad illustrare l’iniziativa, il delegato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Franco Arcidiaco, il direttore della Filiale di Poste Italiane, Francesco De Marco, il presidente dell’Associazione culturale Anassilaos, Stefano Iorfida, il responsabile della Filatelia, Aldo Alabiso.

“Questo folder – ha affermato Arcidiaco, anche a nome del Sindaco Falcomatà – è un raffinato prodotto editoriale che celebra le bellezze della città, coniugando la filatelia con altre espressioni d’arte, come la fotografia e il disegno figurato, opere di valenti artisti reggini”.

“Un folder come opera d’arte, omaggio alla nostra città – ha sottolineato il presidente Iorfida – voluto non come celebrazione dei trenta anni dell’attività dell’Anassilaos, ma a testimoniare in modo tangibile il legame di amore, forte e sentito, che unisce ognuno di noi ai luoghi della propria origine e della nostra vita”.

Il folder, prodotto in tiratura limitata, racchiude infatti alcuni simboli della storia, della cultura, e delle bellezze della città di Reggio Calabria: un particolare della vetrata della Chiesa di San Giorgio al Corso, che riproduce la scena di San Giorgio e il drago; il Lungomare, il Teatro Francesco Cilea, la fontana sul Lungomare in notturna, opere dei fotografi Antonio Sollazzo e Marco Costantino; e la rappresentazione di uno dei Bronzi di Riace, tratta da un’opera dell’artista Alessandro Allegra.

“Ancora una volta la filatelia – ha concluso De Marco, dirigente di Poste Italiane – ci offre l’opportunità di raccontare eventi della nostra storia che, come in un mosaico, compongono la grande storia del nostro Paese e la fissano nel tempo. Questo folder può rappresentare per Reggio Calabria un ulteriore strumento di promozione turistica e culturale: sarà infatti diffuso in tutta Italia, attraverso la rete degli sportelli filatelici”.

Il folder sarà disponibile, sabato 10 novembre dalle ore 17, nello stand di Poste Italiane, allestito nel Salone Calipari del palazzo del Consiglio Regionale, in occasione della consegna del Trentesimo Premio Anassilaos,