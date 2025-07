Calabria, ordinanza vieta uscite notturne ai minori di 14 anni: ‘Troppi monopattini’ 

La decisione del sindaco De Lorenzo vieta agli under 14 non accompagnati di circolare dalle 00.30 alle 7 del mattino

Under 14 a casa entro mezzanotte e mezzo per evitare lo sciamare di monopattini e mezzi elettrici che mettono a rischio la loro incolumità e quella di villeggianti e residenti.

È la decisione presa dal sindaco di Praia a Mare (Cosenza), Antonino De Lorenzo, che ha firmato un’ordinanza con cui vieta ai minori di 14 anni non accompagnati di circolare dalle 00.30 alle 7 del mattino.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine di settembre e per i trasgressori sono previste multe di 100 euro per il minore non accompagnato e di 250 euro per gli accompagnatori responsabili che non controlleranno le azioni dei minori sotto la loro responsabilità.

Il sindaco, nella sua ordinanza, rileva che le uscite notturne espongono i minori a rischi per la loro incolumità fisica e psicologica. Inoltre, scrive il sindaco:

“Durante la notte non solo sono vulnerabili agli incidenti stradali e a possibili aggressioni fisiche ma sono anche più esposti alla commissione di vandalismo, al consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, a rischi connessi alla criminalità minorile e, più in generale, a comportamenti devianti che minano la sicurezza pubblica”.

“Un’emergenza – è scritto sul sito del Comune a commento dell’ordinanza – sempre più sentita. Nel fine settimana scorso, quello tra venerdì 18 e domenica 20, la Polizia municipale della Città dell’Isola ha effettuato un servizio d’ordine speciale, proprio durante la notte, che ha portato al sequestro di diversi mezzi elettrici, molti dei quali erano guidati da ragazzini al di sotto dei 14 anni”.

Sono esentati dal divieto “i minori che partecipano a eventi o attività autorizzate dall’Amministrazione comunale, come spettacoli, eventi culturali, sportivi o di interesse educativo, purché debitamente accompagnati dal personale autorizzato o da un adulto responsabile che ne assicuri la vigilanza“.

Fonte ansa.it