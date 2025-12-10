A Reggio la quarta edizione di Pramana Asian Film Festival

La quarta edizione di Pramana Asian Film Festival si terrà dal 19 al 21 dicembre 2025, con tre giornate di proiezioni e approfondimenti dedicati al cinema e alla cultura orientale.

Quest’anno il festival avrà due sedi: il Cineforum dell’Università Mediterranea (il 19 e il 20), e il Cine-Teatro Metropolitano (il 21). L’inizio delle proiezioni è alle ore 17:00 e l’ingresso è libero. Tutti i film saranno mostrati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il programma include 31 opere provenienti da 15 paesi diversi: Bangladesh, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Palestina, Singapore, Turchia, Vietnam. Tra le opere selezionate sono presenti sei anteprime nazionali, quattro anteprime europee e due anteprime mondiali.

Per il quarto anno consecutivo, il festival offrirà alla città un programma cinematografico indipendente di qualità, rappresentativo di paesi e culture diverse del continente asiatico, con l’obiettivo di promuovere la sua diversità culturale attraverso il linguaggio cinematografico, e mostrare i nuovi registi, autori e movimenti artistici dal Medio Oriente all’Estremo Oriente, passando per il Sud-Est Asiatico.

Saranno presentate opere drammatiche, commedie, documentari, sentimentali e sperimentali, che toccheranno temi diversi e rilevanti per il mondo contemporaneo. L’ultima sera sarà proiettato un programma speciale di 3 cortometraggi palestinesi, per poi chiudere l’evento con il lungometraggio vietnamita Cu Li Never Cries, parte della sezione “Panorama” della Berlinale 2024.

“Pramana è un viaggio comunitario alla scoperta di nuove culture.” commenta Simone Colistra, direttore artistico del Festival. “Abbiamo voluto dare voce ad autori che hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per raccontare storie di riscatto e di ribellione, di amore e di speranza, di dolore e di rassegnazione, che vi faranno ridere, forse piangere, sicuramente riflettere e immedesimare”.

Il festival è un progetto ideato e organizzato indipendentemente dall’Associazione Culturale Pramana, formatasi a Reggio Calabria nel 2021 con la missione di generare un impatto positivo sul territorio attraverso la promozione delle arti e della cultura.

La programmazione è stata curata da Simone Colistra, Giorgia Megliola e Irene Milea dall’Italia, ed Haejee Park dalla Corea del Sud. Il poster ufficiale è stato disegnato dall’architetta e illustratrice grafica reggina Giada Puccinelli, mentre Federica Buccheri è la responsabile delle foto e dei social media.

Per maggiori informazioni sull’evento: https://www.pramana.it/paff2025/