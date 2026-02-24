Tèra e Campari: il terrazzo del Medinblu rafforza la sua identità tra pranzo, aperitivo e cena
Il ristorante dell'Hotel Medinblu e Campari insieme anche nel 2026. Punto di riferimento per il food &beverage in centro città
24 Febbraio 2026 - 16:14 | di Redazione
Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra Tèra Ristorante e Campari, rafforzando il ruolo del terrazzo dell’Hotel Medinblu come punto di riferimento per il food & beverage nel centro di Reggio Calabria.
Il Tèra amplia la propria proposta dal pranzo all’aperitivo fino alla cena, in una location unica con affaccio sullo Stretto e sul Corso Garibaldi.
Campari sarà protagonista del cocktail bar e, come novità, sarà presente anche a pranzo con la sua linea dedicata all’aperitivo, offrendo un’esperienza completa durante tutta la giornata.
Il progetto conferma l’identità del Tèra come luogo di incontro e convivialità, tra gastronomia, cocktail ed eventi.
Maggiori informazioni
Tèra si trova in via Demetrio Tripepi 98, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu.
Info e prenotazioni: 377 0809755.
Aggiornamenti sui canali social ufficiali Instagram e Facebook.
Instagram: https://www.instagram.com/teraristorante/
Facebook: https://www.facebook.com/teraristorante