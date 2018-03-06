“Domenica contro il Monopoli è la partita della vita”. Il presidente Praticò chiama a raccolta i tifosi amaranto durante la sesta puntata di “Casa Reggina” sulla web Tv amaranto: “tutti insieme appassionatamente dobbiamo partecipare a questa partita perché la squadra ha bisogno dei suoi tifosi ed ha bisogno di tutti noi. Dobbiamo procedere verso la salvezza per pensare al futuro”. Biglietti ad 1€ per gli abbonati e le donne, 3€ in curva per i non abbonati. A breve tutte le info per l’acquisto dei tagliandi di accesso allo stadio.