La Reggina compie 104 anni, il presidente Praticò fa il punto della situazione in casa amaranto, tra le ‘spine’ di mercato relative a Porcino e De Francesco e la delicata situazione societaria. Ai microfoni di Gazzetta del Sud, il massimo dirigente assicura come Porcino e De Francesco non siano fuori rosa (anche perchè vietato dal regolamento…) ma ‘li abbiamo invitati a trovarsi una squadra dopo la loro dichiarazione di non voler rinnovare il contratto. Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta, sono comunque convocabili dal tecnico’.

Praticò, nel fare gli auguri al club per i suoi 104 anni, rimarca con soddisfazione come ‘il fatto che oggi questa società sia in vita rappresenta per noi un motivo di orgoglio e di vanto, sia sul piano morale che sportivo’. ‘Siamo soli’ cantava in una canzone Vasco Rossi. Simile la situazione societaria in casa amaranto: “Andiamo avanti per spingere la baracca, ad aiutare i Praticò solo le famiglie Simonetta e De Caridi, degli altri non abbiamo notizie. Non abbiamo pendenze per gli stipendi, la prossima scadenza è fissata per febbraio”.