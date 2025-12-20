Natale solidale: la Prefetta Vaccaro consegna libri ai piccoli pazienti del GOM

Si rinnova l’appuntamento tra Prefetto Clara Vaccaro e il Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria per un Natale di condivisione e di concreta vicinanza ai pazienti più fragili: i bambini affetti da patologie oncologiche.

Portare la gioia del Natale a questi bambini è l’obiettivo del progetto “Un libro sotto l’albero”, riedizione in chiave culturale del tema dello scorso anno (“Un dono sotto l’albero”), voluto dal Prefetto Vaccaro, ieri in visita al presidio “Morelli” del G.O.M.

Ad accoglierla il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, accompagnata dal Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, e la dr.ssa Rosalba Mandaglio, Responsabile della U.O.S.D. Oncoematologia pediatrica, insieme al suo staff. Quest’ultima ha raccontato al Prefetto le attività che si svolgono all’interno del reparto, una sfida continua contro la malattia, con numerosi successi.

La consegna dei libri raccolti è stata l’occasione per riflettere sull’importanza della lettura come momento di intrattenimento attivo, capace di divertire, stimolare la fantasia, la comprensione e il ragionamento. La dott.ssa Vaccaro ha raccontato il suo grande amore per la lettura, iniziato fin da bambina, e che intende trasmettere alle nuove generazioni.

Un gesto di sensibilità istituzionale e solidarietà, molto apprezzato dal Commissario Straordinario del G.O.M., che condivide la stessa passione per i libri ed ha espresso stima personale nei confronti del Prefetto.

Un ringraziamento speciale va anche ai tantissimi cittadini che hanno aderito all’iniziativa, lasciando un dono sotto l’Albero della Prefettura per la successiva consegna al presidio ospedaliero.

Il Grande Ospedale Metropolitano esprime gratitudine alla Prefettura e ai cittadini per un gesto di solidarietà che regalerà un Natale più felice ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. I regali sono stati poi consegnati alle unità operative di Pediatria e Oncoematologia Pediatria, portando gioia e felicità tra i bambini ricoverati.