Premio alla Carriera ‘Gelatissimo’, riconoscimento al reggino Davide Destefano

Il successo del gelato artigianale è merito di chi, con passione, qualità e creatività, punta a stabilire nuovi standard. Per celebrare queste figure Gelatissimo, in collaborazione con Italcam e la casa editrice Editrade, istituisce il Premio alla Carriera. Questo riconoscimento speciale è dedicato ai professionisti che, con il loro lavoro, hanno contribuito a far conoscere e apprezzare il gelato italiano nel mondo, elevandolo da semplice prodotto a vero e proprio bene culturale.

Quest’anno il Premio alla Carriera 2025 va a Sergio Colalucci e Davide Destefano, entrambi sinonimo di qualità eccezionale, innovazione e passione nel settore del gelato. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 settembre 2025 presso il Festival del gelato artigianale di Scirubetta di Reggio Calabria.

Sergio Colalucci incarna il successo e la tradizione del gelato italiano. Considerato uno dei maestri gelatieri più influenti d’Italia, è stato il primo campione del mondo di gelateria, presidente della Gelato World Cup e docente di riferimento a livello internazionale. Il suo percorso professionale è un esempio di eccellenza, progresso e capacità comunicativa, valori che lo hanno reso un punto di riferimento per l’intero settore.

Davide Destefano, gelatiere di terza generazione e titolare della Gelateria Cesare a Reggio Calabria, è una figura autorevole nel mondo del gelato artigianale. La sua attività è profondamente radicata nel territorio e unisce sapientemente tradizione, creatività e sostenibilità. L’impegno di Destefano si estende alla formazione dei giovani talenti, nel rafforzamento dell’importanza delle materie prime locali e alla salvaguardia del sapere artigianale tramandato di generazione in generazione.