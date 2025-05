L’IC Radice Alighieri di Catona vince il concorso su Chiara Lubich

Aurora Pellegrino premiata con la poesia “Un seme di unità” al concorso “Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del mondo”

Promuovere la cultura della pace, dell’unità e della fraternità dei popoli.

È questo il messaggio di Chiara Lubich, considerata una delle personalità spirituali e di pensiero più significative del Novecento, voce anticipatrice di molte delle tematiche che oggi si impongono all’attenzione mondiale.

Il concorso nazionale per ricordare Chiara Lubich

Per ricordare la fondatrice del movimento dei Focolari, è stato istituito un concorso dal titolo “Una città non basta. Chiara Lubich, cittadina del mondo”, riservato a tutti gli studenti e studentesse dalla Scuola Primaria a quella secondaria di II grado di tutta Italia.

Il successo degli alunni dell’IC “Radice Alighieri” di Catona

Al concorso, giunto alla quinta edizione, hanno partecipato con entusiasmo gli alunni della V A della Scuola Primaria Catona Centro dell’IC “Radice Alighieri”.

Tra i numerosi lavori inviati al Centro Chiara Lubich, il primo premio è andato ad Aurora Pellegrino della V A, seguita dalla docente Fortunella Tramontana.

“Un seme di unità”: la poesia vincitrice di Aurora Pellegrino

L’elaborato, una poesia dal titolo “Un seme di unità”, ha espresso una originale riflessione sulla pace seguendo gli esempi di Chiara Lubich.

La candidata, infatti, ha dimostrato capacità di svolgere un compito complesso, palesando padronanza dell’uso di abilità diverse, senso critico, competenze di partecipazione attiva e contributo costruttivo all’esperienza formativa proposta.

La premiazione con il Presidente del Consiglio comunale

L’alunna è stata premiata dal Presidente del Consiglio del Comune di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, il quale, nel consegnare una targa ricordo alla vincitrice, ha sottolineato che gli allievi della “Radice Alighieri” non finiscono mai di stupire per la loro originalità, l’impegno e i successi che ottengono nelle attività in cui si cimentano.

All’incontro hanno partecipato anche i referenti del movimento dei Focolari di Reggio Calabria, Giuseppe Diana e Giuseppina Benedetto, che si sono complimentati con la vincitrice.

Orgoglio per l’istituto: la dirigente Simona Sapone

Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica dell’istituto catonese, Simona Sapone, che ha ricordato come: