A Palazzo Alvaro cerimonia ‘Premio Cosmos’, Falcomatà: “Ordine in mezzo al caos”- FOTO

Col coordinamento del vicedirettore di Repubblica Giuseppe Smorto, ha avuto luogo a Palazzo Alvaro la premiazione relativa al “Premio Cosmos” e al “Premio Cosmos degli studenti”.

Gli eventi sono stati promossi dall’apposito Comitato scientifico in partenariato con la Città metropolitana di Reggio Calabria, il Planetario “Pythagoras”, la Sai (Società astronomica italiana), il Miur – Direzione generale per gli ordinamenti e la Fondazione Bracco: in tema di libri di divulgazione scientifica così hanno trionfato rispettivamente Ian Stewart (“I numeri uno”) e Luca Perri (“Astrobufale”).

Leggi anche

Un riconoscimento, questo, fortemente voluto dal fisico e docente all’Università di Amsterdam Gianfranco Bertone (reggino come Carmelo Evoli, ricercatore presso l’Istituto “Gran Sasso” dell’Aquila e presidente della giuria di docenti degli Istituti secondari che ha valutato le recensioni formulate da allievi di 25 scuole superiori di tutt’Italia) come pure da Lina Martino, citatissima docente e “anima” dell’Osservatorio astronomico “Pythagoras”.

Tra i significativi rappresentanti istituzionali presenti in sala, anche il sindaco e sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà:

«Siamo orgogliosi di essere qui a mostrare i frutti di un lavoro durato un anno, e poter ospitare Stewart e Perri – ha scandito Falcomatà –. Il Premio “Cosmos”, inteso nella sua accezione classica di “ordine”, è per noi importante per mettere un po’ d’ordine in mezzo a tanto “Caos” composto di “bufale”, e non solo a livello scientifico, di cui le nostre giornate sono costellate».

Leggi anche