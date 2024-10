Reggio, Falcomatà incontra il Console Generale della Repubblica di Albania

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo San Giorgio il Console Generale della Repubblica di Albania Adrian Haskaj.

L’incontro, al quale era presente anche il delegato al Turismo Giovanni Latella oltre ad una delegazione di Confindustria di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Giuseppe Nucera, è stato l’occasione per fare il punto sulle relazioni tra la comunità reggina e la Repubblica di Albania, con particolare riferimento ai potenziali sviluppi commerciali che possono coinvolgere il comparto produttivo presente sul territorio reggino.

Nello specifico il Console ha sottolineato l’interesse del mondo dell’impresa a tessere relazioni commerciali in Calabria ed in particolare a Reggio, non solo nel settore turistico, quello che gode attualmente di maggiori potenzialità espansive, ma anche per ciò che riguarda il settore delle costruzioni e delle produzioni agroalimentari destinate all’esportazione.

Il Sindaco Falcomatà ha ringraziato il Console Haskaj per la gradita visita e ha dichiarato la massima disponibilità da parte delle istituzioni reggine, del Comune e della Città Metropolitana, a promuovere future iniziative da programmare di concerto con il comparto produttivo e con le associazioni di categoria, finalizzate a sviluppare e favorire le relazioni tra le due comunità, sotto il profilo culturale, commerciale e turistico.