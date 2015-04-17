Presentato il programma della parrocchia per la festa di San Giorgio Martire

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO AL CORSO

TEMPIO DELLA VITTORIA

23 Aprile 2015

Festa di San Giorgio Martire

14 APRILE

Ore 19:15 Lectio Biblica del Sacerdote Valerio Chiovaro sul tema “Il Tempio e la carne: S. Giovanni”

16 APRILE

Ore 18,30 Santa Messa

Ore 19,15 Conferenza del Sacerdote Giovanni Cananzi sul tema: “Le lettere nella comunicazione della fede” -a cura dell’Associazione “ Pietre di scarto”

17, 18, e 19 APRILE

Ore 19:00 Mostra personale della pittrice Maria Malara presso il Chiostro di San Giorgio al Corso

22 APRILE

Ore 19:15 Ricordo di Mons. Andrea Cassone a cinque anni dalla morte. “Le parole Sue e le Nostre…” Interviene Mons. Filippo Curatola– a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos

23 APRILE:

Ore 10:00 Santa Messa

Ore 18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e conferimento della cresima. La liturgia sarà animata dal Coro Polifonico San Paolo, diretto dal M° Carmen Cantarella. Saranno presenti Autorità Civili e Militari di Reggio Calabria.

24 APRILE:

Ore 19:15 Premio “S. Giorgio” a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos

