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Presentato il programma della parrocchia per la festa di San Giorgio Martire

Messe, lectio biblica, conferenze, mostra e premio: la parrocchia di San Giorgio al Corso presenta gli appuntamenti della festa del 23 aprile

17 Aprile 2015 - 09:47 | di Redazione

San Giorgio e il drago, immagine per la festa di San Giorgio Martire

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO AL CORSO

TEMPIO DELLA VITTORIA

23 Aprile 2015

Festa di San Giorgio Martire

 

14 APRILE

 

Ore 19:15 Lectio Biblica del Sacerdote  Valerio Chiovaro sul tema “Il Tempio e la carne: S. Giovanni”

 

16 APRILE

 

Ore 18,30 Santa Messa

Ore 19,15 Conferenza del Sacerdote Giovanni Cananzi sul tema: “Le lettere nella comunicazione della fede”  -a cura dell’Associazione “ Pietre di scarto
17, 18, e 19 APRILE

 

Ore 19:00 Mostra personale della pittrice Maria Malara presso il Chiostro di San Giorgio al Corso

22 APRILE

 

Ore 19:15 Ricordo di Mons. Andrea Cassone a cinque anni dalla morte. “Le parole Sue e le Nostre…” Interviene Mons. Filippo Curatola– a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos
23 APRILE:

 

Ore 10:00 Santa  Messa

Ore 18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e conferimento della cresima. La liturgia sarà animata dal Coro Polifonico San Paolo, diretto dal M° Carmen Cantarella. Saranno presenti Autorità Civili e Militari di Reggio Calabria.
24 APRILE:

 

Ore 19:15 Premio “S. Giorgio” a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos
 

 

 

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AnassilaosGiuseppe Fiorini MorosiniReggio Calabria Cultura
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