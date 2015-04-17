Presentato il programma della parrocchia per la festa di San Giorgio Martire
Messe, lectio biblica, conferenze, mostra e premio: la parrocchia di San Giorgio al Corso presenta gli appuntamenti della festa del 23 aprile
17 Aprile 2015 - 09:47 | di Redazione
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO AL CORSO
TEMPIO DELLA VITTORIA
23 Aprile 2015
Festa di San Giorgio Martire
14 APRILE
Ore 19:15 Lectio Biblica del Sacerdote Valerio Chiovaro sul tema “Il Tempio e la carne: S. Giovanni”
16 APRILE
Ore 18,30 Santa Messa
Ore 19,15 Conferenza del Sacerdote Giovanni Cananzi sul tema: “Le lettere nella comunicazione della fede” -a cura dell’Associazione “ Pietre di scarto”
17, 18, e 19 APRILE
Ore 19:00 Mostra personale della pittrice Maria Malara presso il Chiostro di San Giorgio al Corso
22 APRILE
Ore 19:15 Ricordo di Mons. Andrea Cassone a cinque anni dalla morte. “Le parole Sue e le Nostre…” Interviene Mons. Filippo Curatola– a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos
23 APRILE:
Ore 10:00 Santa Messa
Ore 18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e conferimento della cresima. La liturgia sarà animata dal Coro Polifonico San Paolo, diretto dal M° Carmen Cantarella. Saranno presenti Autorità Civili e Militari di Reggio Calabria.
24 APRILE:
Ore 19:15 Premio “S. Giorgio” a cura dell’Associazione Culturale Anassilaos
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