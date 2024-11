Presentazione del Globo Teatro Festival al Comune di Reggio Calabria.

Il Globo Teatro Festival, festival internazionale di teatro, comunica che Lunedì 2 febbraio alle ore 11:30 nel Salone dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, in Piazza Italia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Verranno illustrati tutti i dettagli del festival che dopo il successo dell’edizione estiva si trasferisce al teatro Francesco Cilea per l’edizione invernale nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Il cartellone prevede spettacoli di grande qualità artistica, molti per la prima volta in Calabria e una prima nazionale.

Saranno presenti:- Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria- Franco Arcidiaco, portavoce del sindaco- Rosanna Maria Patrizia Nardi, assessore comunale Cultura – Pubblica Istruzione – Rapporti con l’Università – Giuseppe Marino, assessore comunale Famiglia – Welfare, Politiche Sociali e Comunitarie – Inclusione – P.O.- Maria Milasi, Americo Melchionda, direttori artistici del Globo Teatro Festival – Officine Arti- Francesco Barreca, dirigente Macrofunzione Risorse Comunitarie Nazionali, Regionali – Comune di Reggio C.- Giuseppe Toscano, associazione Pro Pentedattilo- Pierre Byland, attore e regista- Nathalia Capo d’Istria, attrice

Saranno presenti inoltre gli attori:Mareike Schnitker (Compagnia Les Fusains); Filippo Gessi, Teresa Timpano (Compagnia Scena Nuda); Andrea Naso (Compagnia Dracma); gli attori del workshop “Homo Stupidens”

Modera: Katia Colica, giornalista

Il Globo Teatro Festival è un festival internazionale di teatro che abbatte i confini geografici dell’arte attraverso l’attivazione di una frontiera multiculturale e multi linguistica. È promosso dall’Associazione Pro-Pentedattilo onlus con il partenariato artistico ed esecutivo della compagnia teatrale Officine Jonike Arti di Reggio Calabria. Il progetto è cofinanziato dall’intervento “Creazione del Distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” – PISU di Reggio Calabria – POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII – Linea di intervento 8.1.1.3 “.