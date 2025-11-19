Reggio, porte aperte da 2F Motors: debutta la nuova EVO7 Kairos

Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata dedicata all’innovazione su quattro ruote. Sabato 22 novembre 2025, la concessionaria 2F Motors apre le porte al pubblico per un evento esclusivo che segna il debutto ufficiale della nuova EVO7 Kairos, il SUV che unisce stile, tecnologia e comfort di ultima generazione.

L’appuntamento è nella sede di via Aschenez di 2F Motors, con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00. Il momento clou sarà alle ore 16:00, con la presentazione ufficiale del veicolo alla presenza della stampa e l’intervento di Francesco Scaramozzino, CEO e fondatore della concessionaria, punto di riferimento nel panorama automotive calabrese.

EVO porte aperte da 2F Motors: un evento da non perdere

Durante la giornata i visitatori potranno:

Ammirare da vicino la EVO7 Kairos in tutte le versioni e finiture disponibili

in tutte le versioni e finiture disponibili Prenotare un test drive esclusivo per vivere in prima persona l’esperienza di guida EVO

per vivere in prima persona l’esperienza di guida EVO Accedere a promozioni personalizzate, compilando un modulo anche se impossibilitati a partecipare

Ad accogliere gli ospiti ci sarà uno staff pronto a guidare ogni curiosità, in un’atmosfera elegante e curata nei minimi dettagli.

EVO7 Kairos: potenza, raffinatezza e tecnologia

La nuova EVO7 Kairos rappresenta l’evoluzione del SUV moderno:

Motore 1.5 Turbo da 174 CV con cambio automatico CVT a 8 rapporti simulati

con cambio automatico CVT a 8 rapporti simulati Interni premium con sedili in ecopelle e doppio display digitale da 12,3”

con sedili in ecopelle e Infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay

ADAS di ultima generazione : frenata automatica, mantenimento corsia, telecamere 360°, monitoraggio angolo cieco

: frenata automatica, mantenimento corsia, telecamere 360°, monitoraggio angolo cieco Fari full LED, cerchi in lega da 19” , design audace e contemporaneo

, design audace e contemporaneo Ampio bagagliaio da oltre 500 litri e un abitacolo spazioso per massimo comfort

EVO7 Kairos è la sintesi perfetta tra carattere e innovazione, pensata per chi cerca un SUV affidabile, elegante e all’avanguardia.

Come partecipare

Concessionaria 2F Motors, via Aschenez 27-29-31 – Reggio Calabria

Sabato 22 Novembre 2025

Dalle 9:00 alle 20:00

Presentazione ufficiale ore 16:00

Test drive e adesioni in sede o tramite form online

Prenota ora il tuo test drive compilando il modulo online QUI.

EVO7 Kairos ti aspetta. Scopri la tua nuova idea di guida con 2F Motors.

Per rimanere sempre aggiornato, segui le pagine social Facebook e Instagram.