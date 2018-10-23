Mancano poche ore alla presentazione di questa mattina delle nuove divise del Liceo ‘Leonardo da Vinci‘ di Reggio Calabria. Durante il convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali – fonti di riscatto del Sud” che si terrà presso i locali dell’Aula Magna dello stesso istituto presenzieranno, oltre alla dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Princi, il Vice Presidente della Camera dei Deputati on. Mara Carfagna ed interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, il deputato On. Francesco Cannizzaro, il deputato On. Jole Santelli ed il senatore Marco Siclari.

Una divisa nata dall’impegno degli studenti

Una creazione nata dall’impegno degli stessi studenti e resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Maestro Orafo Gerardo Sacco e della sartoria Elida Boutique di Reggio Calabria, entrambi chiamati a presenziare l’evento.

Di seguito le parole della preside Giuseppina Princi:

“È con grande orgoglio che rendo noto all’intera comunità scolastica che oggi alle ore 11:30, nei locali dell’Aula Magna del Liceo, si terrà il Convegno “Cultura, Legalità e idee imprenditoriali fonti di riscatto del Sud”, organizzato per presentare ufficialmente la “Divisa di rappresentanza del Liceo” che identificherà la scuola nelle occasioni ufficiali. L’idea progettuale è stata elaborata dal prof. Giuseppe Demaio che in veste di stilista ne ha disegnato i figurini (due distinti abiti uno femminile e l’altro maschile); fonte di ispirazione è stato lo studio della storia del costume rinascimentale e nello specifico dall’analisi dei dipinti di Leonardo da Vinci da cui l’Istituto prende il nome. Alcune opere dell’artista hanno fortemente inciso nella scelta delle linee e dei colori riprodotti nella divisa, in primis il disegno dell’Uomo vitruviano, in correlazione al quale è stato già creato, attraverso un’opera di stilizzazione simbolica, il logo del liceo. Gli abiti son stati cuciti, attraverso un lavoro di altissima sartoria, dalla Boutique Elida, avvalendosi della pregevole esperienza delle fondatrici dell’atelier, Ida ed Elena; i preziosissimi dettagli, bottoni e fibbie, sono frutto del genio creativo del Maestro orafo Gerardo Sacco, che con un lavoro minuziosissimo e di grandissima abilità e competenza, ne ha cesellato le forme in modo assolutamente fedele al modello originale. Nella circostanza, oltre agli imprenditori Gerardo Sacco ed Elida partner dell’evento, interverrà l’On. Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati, in visita al Liceo a seguito degli importanti riconoscimenti nazionali: il modello di Biomedicina del “da Vinci” è, infatti, al vaglio della 7a Commissione al Senato quale alternativa al numero chiuso in medicina L’invito a partecipare è esteso a tutti i docenti liberi da classi oltre che ai genitori. Nella scelta delle classi verrà data priorità a quelle in cui sono inseriti gli studenti che hanno collaborato nelle fasi di progettazione e di realizzazione dei costumi. Rappresentando tutta la comunità vinciana, ringrazio Gerardo Sacco ed Elida Boutique per avere sposato il progetto del liceo e per avere, gratuitamente, investito per la sua realizzazione. È per noi motivo di orgoglio calabrese e reggino testimoniare agli studenti esempi virtuosi di realtà imprenditoriali sane il cui brand è riconosciuto e apprezzato in un contesto nazionale ed internazionale“.