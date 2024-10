Calcio: il presidente del Cosenza Guarascio vuole il Dg Mangiarano

Molto probabile che rimanga solo un desiderio. Il Dg sta lavorando senza soste, per programmare la prossima stagione della Reggina

Poche parole e tanti fatti. Il Dg Mangiarano ha preferito il gran lavoro dietro le quinte, poco spazio ad interviste e telecamere, interventi in ogni settore della società amaranto. Non ha mai perso occasione il presidente Luca Gallo per ringraziarlo, ma adesso da Cosenza rimbalza questa clamorosa voce, con la notizia riportata dai colleghi di tifocosenza.it:

“Rossoblù alla ricerca di un direttore generale. Il “mister X” con il quale sono stati avviati contatti nelle ultime ore, dovrebbe essere Giuseppe Mangiarano arrivato alla Reggina a campionato in corso durante la passata stagione. Potrebbe essere proprio lui a rappresentare quotidianamente il club con la squadra. Mangiarano potrebbe lasciare il club del presidente Gallo, ecco perché alcuni emissari di Guarascio avrebbero sondato il terreno. Il Cosenza lo avrebbe cercato e la porta non sarebbe stata chiusa“.

Francamente pensiamo che non ci sia alcun presupposto affinchè il Dg Mangiarano possa lasciare il club amaranto, visto che ci risulta molto impegnato a programmare sotto tutti i punti di vista la nuova stagione della Reggina.