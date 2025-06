Reggio, inaugurata la postazione fissa della Polizia Locale all’Aeroporto Tito Minniti – FOTO

Oggi, 6 giugno 2025, è stata inaugurata la postazione fissa della Polizia Locale presso l’Aeroporto Internazionale Tito Minniti di Reggio Calabria, diventando da subito operativa. Il Comandante del Corpo, Dott. Salvatore Zucco, e l’Assessora alla Sicurezza Urbana, Giuggi Palmenta, hanno tagliato il nastro insieme a diverse autorità civili e militari.

Obiettivi e funzioni della nuova postazione

La nuova sede operativa, situata in un punto strategico dello scalo reggino, ha lo scopo di rafforzare la presenza delle istituzioni in una zona cruciale per l’immagine della città e per i flussi turistici e commerciali. Gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati in attività di:

Controllo del territorio

Vigilanza sulla viabilità aeroportuale

Contrastare l’abusivismo commerciale

Contrastare il trasporto irregolare di persone

Fornire assistenza e informazioni all’utenza

L’Assessora Giuggi Palmenta ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo, sottolineando che la postazione della Polizia Locale all’interno dell’aeroporto è un segnale della grande attenzione riservata alla sicurezza integrata e alla qualità dell’accoglienza a Reggio Calabria. Ha inoltre dichiarato: “Garantire un presidio fisso all’aeroporto significa migliorare il servizio ai viaggiatori e contrastare fenomeni di illegalità.”

Il Comandante Salvatore Zucco ha aggiunto che questa iniziativa risponde a una necessità di prossimità, offrendo un servizio attivo per almeno 10 ore giornaliere. Ha anche sottolineato l’importanza di questa iniziativa interistituzionale, che ha visto la collaborazione tra il Comune di Reggio Calabria, Sacal (società di gestione dell’aeroporto) e le altre Forze dell’Ordine.

Potenziamento della Polizia Locale

Oltre alla nuova postazione, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha recentemente acquistato un gommone grazie ai fondi per la sicurezza urbana. Questo nuovo strumento sarà utilizzato per la vigilanza costiera, il contrasto all’inquinamento e il monitoraggio delle attività illecite via mare, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.

Inoltre, è stato istituito e avviato il nucleo nautico, un ulteriore potenziamento delle capacità operative della Polizia Locale.