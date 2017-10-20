Prevendita Viola-Rieti e modalità di accesso al Palasport
Biglietti per MetExtra Reggio Calabria-NPC Rieti in vendita sabato 21 ottobre al Pianeta Viola e domenica 22 al PalaPentimele: prezzi, riduzioni e ingressi
20 Ottobre 2017 - 10:57 | di Vincenzo Comi
I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – NPC Rieti saranno in vendita nelle seguenti modalità :
- Sabato 21 Ottobre presso l’Orange Store del “Pianeta Viola” dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- Domenica 22 Ottobre presso la biglietteria del “PalaPentimele” dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Questi i prezzi :
PARTERRE centrale € 20,00
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE laterale € 16,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 12,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 12,00
12-17 anni TRIBUNA € 8,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
Si ricorda inoltre che gli accessi al “PalaPentimele” saranno così suddivisi:
L’ingresso 9 sarà riservato a tutti i possessori di biglietti, abbonamenti, ai ragazzi della “Scuola Basket Viola”
L’ingresso 15 sarà riservato ai possessori di Pass Auto, Accrediti Stampa, Tessere Fip, Coni e alle autorità.
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