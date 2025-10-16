Consumi a Reggio: prezzi in calo a settembre, ma cresce il costo dei beni essenziali

L’indice dei prezzi al consumo a Reggio Calabria registra a settembre 2025 una lieve flessione mensile (-0,1%) ma resta in crescita su base annua (+2,0%), con rincari per alimentari, ristorazione e abbigliamento

Nel mese di settembre 2025, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) nel Comune di Reggio Calabria ha registrato una variazione tendenziale del +2,0% e una variazione congiunturale del -0,1%.

Ciò significa che, rispetto allo scorso anno, i prezzi restano più alti, ma nell’ultimo mese si è registrato un leggero calo.

I settori in aumento

L’inflazione annuale continua a farsi sentire soprattutto nei beni e servizi di uso quotidiano.

A livello tendenziale crescono in particolare:

Altri beni e servizi (+5,1%)

(+5,1%) Servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%)

(+4,8%) Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,6%)

(+4,6%) Bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%)

(+2,4%) Abbigliamento e calzature (+2,2%)

Incrementi più contenuti si registrano per sanità, cultura, mobili e istruzione (tra +0,6% e +0,9%).

I settori in calo

Le diminuzioni più marcate riguardano invece:

Comunicazioni (-1,6%)

(-1,6%) Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,0%)

(-1,0%) Trasporti (-0,3%)

La variazione mensile

Rispetto ad agosto 2025, l’andamento dei prezzi è stato più stabile.

A livello congiunturale, aumentano:

Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,7%)

(+0,7%) Altri beni e servizi (+0,4%)

(+0,4%) Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,3%)

(+0,3%) Abbigliamento e calzature (+0,2%)

Mentre calano:

Servizi ricettivi e ristorazione (-1,8%)

(-1,8%) Istruzione (-1,8%)

(-1,8%) Trasporti (-0,8%)

(-0,8%) Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%)

(-0,4%) Comunicazioni (-0,2%)

(-0,2%) Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%)

Restano invariate le voci relative a mobili, servizi per la casa, sanità e salute.

Un quadro di stabilità dopo mesi di rincari

Il lieve calo mensile conferma una fase di assestamento dei prezzi dopo mesi di rincari diffusi. Tuttavia, i dati tendenziali indicano che l’inflazione resta superiore al 2%, con un impatto significativo sui costi quotidiani delle famiglie reggine, in particolare per il comparto alimentare e dei servizi.