Reggio, prima e dopo il parco urbano del Rione Marconi. Falcomatà: ‘Custodiamolo’ – FOTO

Un nuovo fiore all’occhiello per la città di Reggio Calabria. È così che può essere definito il nuovo parco urbano del Rione Marconi. Un’area strappata al degrado, in cui oggi è possibile usufruire di giostrine e attrezzi da palestra, ma anche passeggiare, vivere momenti di convivialità all’aperto.

È con queste parole che il sindaco Giuseppe Falcomatà, in un post su Facebook ha presentato il prima e dopo dell’area interessata dalla riqualificazione.

“I più ottimisti diranno “speriamo che duri”. Qualcun altro dirà che non serve a niente perché “tanto non durerà”. Altri chiederanno le telecamere, che comunque ci sono. Altri ancora diranno che tanto lì vicino continueranno ad abbandonare i rifiuti. E forse qualcuno dirà che il Rione Marconi è “un quartiere difficile”, con una definizione da salotto, depressiva e deresponsabilizzante”.

Il primo cittadino ha, infine, rivolto un appello ai reggini:

“Io credo che queste non possono essere “scuse” per non restituire decoro, dignità e speranza a un luogo storico della nostra città, ma penso anche che ciascuno di noi si debba assumere un pezzettino di “responsabilità” nel custodirlo e mantenerlo questo decoro.

Come? Vivendolo, abitandolo, riempiendolo di attività, di sorrisi, di luce, di amore.

Perché l’amore, alla fine, vince sempre”.