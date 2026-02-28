Primarie, Falcomatà: ‘Nessuna scelta calata dall’alto. Battaglia garanzia di continuità’

Non solo l’investitura ufficiale di Mimmo Battaglia. L’appuntamento di questa mattina all’Hotel Excelsior è stato anche il momento in cui il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, già sindaco di Reggio Calabria negli ultimi dodici anni, ha tracciato un bilancio politico e indicato la rotta verso il voto del 24 e 25 maggio.

“Le primarie sono il nostro metodo”

“Oggi ufficializziamo la candidatura di Mimmo Battaglia e avviamo quel percorso che è nel Dna del centrosinistra, ovvero quello delle primarie”, ha dichiarato Falcomatà.

Un passaggio che rivendica il metodo:

“Sono il principale strumento di partecipazione democratica per la scelta dei rappresentanti. Dimostrano che non esistono scelte calate dall’alto, non esistono decisioni prese nelle stanze chiuse. Ogni scelta deve essere legittimata dal popolo, dai cittadini”.

Per il centrosinistra, dunque, la partita entra nel vivo con un percorso che si annuncia “lungo e intenso” fino alle amministrative.

Il bilancio dei dodici anni

Falcomatà ha richiamato il contesto da cui, nel 2014, è partito il governo cittadino.

“Dodici anni fa la città era distrutta. Era sommersa dai debiti, il lavoro era precario, le società di servizi erano fallite, non esisteva un piano delle opere pubbliche coerente con una visione futura, non c’erano servizi di welfare”.

Un quadro che, secondo l’ex sindaco, è stato ribaltato grazie al lavoro dell’amministrazione di centrosinistra e al sacrificio dei cittadini.

“Oggi tutto questo c’è. Esiste grazie al lavoro fatto insieme alla città”.

Continuità e prospettiva

Il messaggio politico è chiaro: ora serve continuità.

“È il momento di guardare avanti, consapevoli che si può sempre fare di più e meglio. Ma questo percorso può essere interpretato da chi ha una storia politica, una caratura, una tradizione familiare e l’esperienza per caricarsi sulle spalle il peso di guidare una città bellissima e piena di opportunità come Mimmo Battaglia”.

Falcomatà ha parlato di un ruolo che Reggio, con fatica, è riuscita a recuperare agli occhi del Paese. Un patrimonio di credibilità che, secondo il consigliere regionale, va consolidato.

In chiusura, i ringraziamenti al Partito Democratico e ai dirigenti cittadini e provinciali che hanno lavorato all’organizzazione delle primarie, e l’augurio rivolto alla coalizione: