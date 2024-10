Benvenuta Primavera, il Planetario Pythagoras ai reggini: ‘Vicini, anche da casa’ – VIDEO

La pandemia ha costretto tutti i settori a ‘rivedere’ il proprio lavoro, ad adeguarsi, reinventarsi. Lo stesso è stato per il Planetarium Pythagors che, anche nel 2020, avrebbe festeggiato l’arrivo della Primavera con un evento pubblico molto speciale.

Per evitare il rischio di contagio, al momento, non è possibile stare insieme, ma lo staff del Planetario di Reggio Calabria ha trovato un modo per essere vicino ai cittadini.

“Oggi inizia la primavera astronomica, come Planetarium Pythagoras abbiamo sempre festeggiato il suo arrivo. La triste contingenza attuale ce lo impedisce. Abbiamo, quindi, realizzato un video per dare continuità alla nostra presenta sul territorio e per portare, se è possibile, un momento di distrazione”.

[custom_video numerazione=”1″ /]