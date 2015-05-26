Prime partenze in casa Bocale. A breve sarà nominato il nuovo tecnico

Dopo la retrocessione in Promozione e l'addio al tecnico, il Bocale perde tre giocatori e si prepara a scegliere l'allenatore tra tre nomi

Prime partenze in casa Bocale. Dopo il divorzio consensuale con il tecnico Piero Lo Gatto, lasciano la squadra il centrocampista Giuseppe Gioia che ha chiesto lo svincolo usufruendo dell’articolo 108, il portiere Andrea Romano e l’attaccante Gabriele Di Fiore per scadenza di contratto.

Se le partenze di Romano e di Di Fiore erano preventivate, arriva come un fulmine a ciel sereno la richiesta di Giuseppe Gioia. Una richiesta al quanto inopportuna ed indelicata per la tempestività con la quale è arrivata, praticamente una settimana dopo la retrocessione in Promozione.

Il Bocale, che non ha mai trattenuto nessuno, non inizierà di certo a farlo adesso ed ha evaso senza problemi la richiesta del centrocampista reggino.

A prescindere dalla categoria, Spinella e soci si sono già incontrati per definire alcuni punti per la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere ruguarda il tecnico a cui affidare la panchina.

Il direttore sportivo Nino Cogliandro (in foto) sta già incontrando il papabile tecnico, il cerchio si stringe su tre allenatori. Nei prossimi giorni la società potrebbe già sciogliere le riserve.