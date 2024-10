Reggio, così non va: troppe persone sul Corso Garibaldi – FOTO

Solamente questa mattina il sindaco di Reggio Calabria si era complimentato con i suoi cittadini per il comportamento esemplare. Dopo quasi 60 giorni di quarantena forzata è difficile non cedere alla tentazione.

La situazione sembrava comunque stabile. Adesso non è più così. Allertati da alcune segnalazioni siamo andati a verificare la situazione nel centro città. Il Corso Garibaldi ed il lungomare Falcomatà sono, da sempre, le vie più trafficate di Reggio per il ‘passeggio’ e, in questi minuti le persone in giro sono veramente troppe.

C’è da dire che tutti sono forniti di mascherina, ma non sempre la distanza di sicurezza viene rispettata. Così facendo si mette a repentaglio non solo la propria incolumità, ma anche quella altrui. Inoltre, si rischia di perdere molto in fretta ogni libertà conquistata e di sprecare i sacrifici fatti. A poco sono serviti i continui appelli da parte delle istituzioni ed il senso civico che la comunità reggina aveva mostrato in questi mesi.