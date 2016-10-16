Primo successo in campionato per la Vis

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo il ko di Catanzaro all’esordio, l’auspicata reazione degli uomini del duo D’Arrigo/Farina non si è fatta attendere.

Squadra solida, determinata, concentrata, autoritaria fin dalla palla a due. Poco hanno potuto fare i “baby” nero/arancio locali di coach Iracà, autori comunque di una prova più che dignitosa.

Due tiri liberi di Warwick al 6to danno la prima doppia cifra di vantaggio agli ospiti (9-19). Il primo quarto si chiude con la Vis avanti di 13 lunghezze (19-32), con capitan Tramontana e Warwick che imperversano sotto le plance.

Il secondo periodo e l’allungo della Vis

Il secondo periodo parte con un 7-0 immediato per i bianco/amaranto, aperto da una tripla di Costantino. La Vis schizza a + 20 (19-39). Il vantaggio si dilata sempre di più fino al +30 dell’intervallo (26-56).

La ripresa è una pura formalità con la Vis, orfana di Catanoso, che si limita a gestire il vantaggio senza forzare i ritmi, dando ampio spazio alle seconde linee.

Oltre Warwick e Tramontana (migliori realizzatori del match rispettivamente con 20 e 19 punti) in doppia cifra vanno anche Arillotta, scatenato in campo aperto, Rizzieri, infallibile dalla lunetta, Costantino e Lobasso.

Jovicevic e Marino per i padroni di casa lottano come leoni, ma non basta a ridurre il gap finale fra le due compagini.

Il tabellino della gara

Questo il tabellino della gara:

Scuola Di Basket Viola – Vis Reggio Calabria 58-92

(19-32, 26-56, 44-79)

Scuola Di Basket Viola: Bianchi 2, Marino 11, Jovicevic 18, Scialabba 5, Gullì, Antonicelli 4, Bagnasco, Ciccarello 1, Caruso 5, Canale 2, Larocca 7, Pandolfi 3. Allenatore: Iracà.

Vis Reggio Calabria: Rizzieri 13, Lobasso 11, Arillotta 17, Warwick 20, Tramontana 19, Costantino 11, Cedro 1, Bonaccorso, Latella, Romeo. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Loccisano e De Vuono.