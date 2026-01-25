Primo tempo: è parità tra Gelbison e Reggina. Amaranto poco brillanti in fase offensiva

Si chiude sul risultato di 0-0 la prima frazione di gioco tra la Gelbison e la Reggina. Buona la partenza degli amaranto che hanno chiuso e pressato i padroni di casa rintanati nella propria metà campo. Poi due lampi della Gelbison che di fatto crea le uniche occasioni del primo tempo, una veramente molto pericolosa dove è stato bravo Adejo a chiudere a due passi dalla porta. Nessuna vera opportunità per la Reggina che ha cercato soprattutto dalle parti di Palumbo di creare qualche situazione pericolosa.