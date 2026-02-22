Primo tempo: Reggina sotto di un gol contro la Vigor Lamezia

La sofferenza iniziale, poi partita in pugno e diverse opportunità da rete per la Reggina non sfruttate e l’ingenuità di farsi trascinare nel nervosimo nel finale di tempo. Fofana prima viene ammonito per un fallo poi liscia clamorosamente il pallone che consente a Catalano di servire Cosendey che batte Lagonigro per l’inaspettato vantaggio della Vigor Lamezia in pieno recupero. Amaranto che reclamano due calci di rigore, mentre Palumbo ha colpito la traversa sullo 0-0. Di Grazia fuori praticamente subito per un problema muscolare. 1-0 per la Vigor Lamezia dopo quarantacinque minuti.