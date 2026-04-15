Primo tempo: Reggina in vantaggio, ma che fatica

Si chiude il primo tempo con la Reggina in vantaggio sull’Enna, grazie alla rete siglata da Rosario Girasole al quarantesimo, su angolo battuto da Di Grazia e bucato da tutta la linea difensiva gialloverde. Amaranto in grande difficoltà e per ben due volte a forte rischio perchè l’Enna è andato vicinissimo al vantaggio. Prestazione opaca degli amaranto e pubblico decisamente poco entusiasta, che ha spesso sollecitato la squadra a cambiare ritmo e gioco. Giuliodori, dolorante, ha lasciato il posto a Verduci. Prima frazione 1-0.