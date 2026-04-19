Primo tempo: prestazione inguarbabile della Reggina. E’ pari con il Paternò

Un’altra prestazione assai discutibile della Reggina e prima frazione di gioco contro il Paternò che si chiude con il risultato di 0-0. E poteva andare molto peggio agli amaranto visto che gli ospiti in almeno tre circostanze hanno sfiorato clamorosamente il gol. Si chiude il primo tempo tra i fischi della tribuna e l’invito della Curva Sud rivolto ai giocatori di tirare fuori gli attributi. La Nissa sta vincendo facile con l’Enna (3-0), vince anche il Savoia.