Primo tempo: Reggina-Sancataldese inchiodata sul pareggio

Tanto possesso, due occasioni e grande fatica a fare gol

Si chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0 con una Reggina sempre in attacco, due clamorose palle gol e una Sancataldese che si difende con tutti i suoi effettivi. Una squadra, quella amaranto, che non riesce più a trovare la via della rete nonostante la produzione di gioco. Un palo dopo due minuti colpito da Panebianco e una incredibile occasione sui piedi di Sartore che solo davanti alla porta conclude e si fa respingere il tiro. Finisce 0-0 la prima frazione.