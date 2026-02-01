Primo tempo: non è la solita Reggina, Savoia in vantaggio

Dopo quarantacinque minuti di gara il Savoia è in vantaggio al Granillo grazie a una rete di Umbaca. Reggina irriconoscibile per buona parte della prima frazione, sempre imprecisa e in ritardo su ogni palla. Solo nel finale di tempo la squadra di Torrisi alza i ritmi e sfiora il pareggio con Ferraro che di tacco trova una deviazione diun difensore e poi con una spettacolare rovesciata manda la palla in rete ma l’assistente segnala una sua posizione irregolare. Sarebbe stato il gol dell’anno. Il primo tempo finisce 0-1