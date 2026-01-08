Una reggina nominata direttrice regionale INPS per l’Umbria: la soddisfazione di Giusi Princi

“La nomina della Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, già Direttrice provinciale dell’Inps di Reggio Calabria, a Direttrice regionale Inps per l’Umbria è motivo di grande orgoglio. È il giusto riconoscimento per una professionista calabrese che, amata e riconosciuta dai dipendenti, ha saputo distinguersi per competenza, serietà e straordinarie capacità manageriali”.

Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi ha commentato la nomina della Dott.ssa Spagnolo.

“Desidero rivolgere – prosegue – le mie più sentite congratulazioni alla Dott.ssa Spagnolo per il prestigioso incarico, un riconoscimento pienamente meritato per una professionista che, nei ruoli dirigenziali ricoperti in Calabria, ha già dato prova delle sue competenze, della sua visione e della sua gestione attenta e responsabile”. Giusi Princi ha aggiunto: “Ho avuto il piacere di conoscere la Dott.ssa Spagnolo già nel mio percorso dirigenziale, in qualità di madre di una mia eccellente studentessa e, già in quella occasione, ho potuto apprezzarne l’obiettività, il rigore e la rara capacità di accompagnare i figli con fermezza, collaborando con l’istituzione per la definizione di un patto comune”.

Un augurio per il futuro

Alla fine del suo messaggio, l’On. Giusi Princi ha rivolto un affettuoso saluto alla Dott.ssa Spagnolo: “Alla dirigente e amica Elisa – conclude l’On. Princi – rivolgo i miei più sinceri complimenti, con l’augurio di poterla rivedere presto in Calabria, affinché la regione tutta possa avvalersi delle sue preziose competenze e della sua esperienza al servizio della collettività”.