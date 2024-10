Processo Miramare, Angela Marcianò assolta

Angela Marcianò è stata assolta dal reato di abuso di ufficio per non aver commesso il fatto, e dal reato di falso ideologico perche’ il fatto non sussiste

Angela Marcianò assolta, questa la sentenza d’appello del Processo Miramare. L’ex assessore ai lavori pubblici aveva scelto il rito abbreviato e quindi ha seguito un percorso diverso rispetto agli altri imputati. Un anno di reclusione era stata invece la condanna in primo grado per la già candidata a sindaco di Reggio Calabria, che per questo motivo, complice la sospensione, aveva dovuto rinviare il suo ingresso a Palazzo San Giorgio.

La Corte D’Appello di Reggio Calabria ha pronunciato la sentenza leggendo il dispositivo di assoluzione. Angela Marcianò è stata assolta dal reato di abuso di ufficio per non aver commesso il fatto, e dal reato di falso ideologico perche’ il fatto non sussiste.