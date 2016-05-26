Professione barman, cocktail competition a suon di long drinks
Gli allievi del corso Professione Barman di Confcommercio Reggio Calabria e Fipe si sfidano con long drink e aperitivi pre-dinner per conquistare il podio
26 Maggio 2016 - 17:46 | di Vincenzo Comi
Giovani ed entusiasti i partecipanti al Corso di Formazione Professionale per Barman organizzato da Confcommercio Reggio Calabria e FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, si scontreranno a suon di long drinks e aperitivi pre-dinner durante l’evento esclusivo, in programma domani mattina Venerdì 27 Maggio, per decretare il podio dei migliori partecipanti.
Guidati dal Prof. Pierluigi Cucchi, barman pluri-riconosciuto e formatore FIPE di bartenders in tutta Italia, gli allievi hanno affrontato 60 ore di formazione full immersion che abbraccia tutto il mondo del bere miscelato, dalla conoscenza delle materie prime alle tecniche più innovative di mixability.
Ad ospitare la competizione finale di “Professione Barman” sarà la sede reggina della Confcommercio di via Cstello, 4 dalle ore 10:00.
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