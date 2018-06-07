Progetto Giovani Calabria: super giornata conclusiva all’Ymca di Siderno
Domenica 10 giugno al Campo Ymca di Siderno si chiude il Progetto Giovani Calabria con una grande festa del basket per gli atleti classe 2005
07 Giugno 2018 - 19:39 | di Eva Curatola
Un’intera giornata di basket giovanile a Siderno.
Domenica dieci giugno 2018 si concluderà con una grande festa del basket uno dei progetti federali più seguiti ed apprezzati in regione.
Il Progetto Giovani Calabria, percorso ideato dal Referente Tecnico regionale Simona Pronestì si concluderà tra sole, mare e pallacanestro nella storica struttura del Campo Ymca di Siderno.
Atleti classe 2005 da tutta la regione
Gli atleti classe 2005 in arrivo da tutta la regione, dopo esser stati divisi per zone ed dopo aver svolto un percorso importante fatto di allenamenti e partite si sfideranno per la giornata finale.
La prima palla a due è prevista per le ore 9 del mattino. I saluti, dopo altre tre sfide, finali incluse, attività di 3 contro tre e Giochi a Canestro sulla Spiaggia avverranno alle ore 19.
Le quattro selezioni e i loro allenatori
Il dirigente della selezione Green riguardante “Reggio Calabria città” sarà Roberto Priolo supportato dai Coach Armando Russo e Luca Laganà.
La selezione Blu in arrivo da “Cosenza e provincia” del Dirigente Antonio Tiberi manderà in scena un trio di allenatori composto da Andrea Fiertler, Giuseppe Saccone e Luigi Coluccio.
La selezione Red da Catanzaro sarà coordinata dal Dirigente Danilo Cirelli e dai Coach Umberto Di Martino, Fausto Scerbo ed Antonio Giglio.
I padroni di casa della selezione Yellow in arrivo dalla Costa Ionica saranno coordinati da Carlo Sgarlato: in campo ci saranno gli allenatori Antonio Costa, Euprepio Padula e Rosario Pirrotta.
ATLETI CONVOCATI GREEN CONFERENCE
ALLENATORI: Armando RUSSO-Luca LAGANA’
DIRIGENTE: Roberto PRIOLO
|
ACCURSO Matteo Scuola B. VIOLA
|
COLLU Daniele Jumping Bask
|
CUZZOCREA ROSARIO Scuola B. VIOLA
|
D’ADDESE Davide LUMAKA RC
|
FRANCO Domenico BASKET Pellaro
|
FREGONA Michele LUMAKA RC
|
FRENO Antonio AQUILONE BSK
|
IELO Jacopo NUOVA JOLLY
|
IZZO Simone Scuola B. VIOLA
|
MARANDO Vincenzo Jumping Bask
|
MARCIANO’ Alessandro LUMAKA RC
|
MINNITI Andrea NUOVA JOLLY
|
NAVA Vincenzo Scuola B. VIOLA
|
PUCINOTTI Mirko Scuola B. VIOLA
|
RIVERSATA Antonio JUMPING Bask
|
RIZZIERI Roberto BASKET Pellaro
|
ROMEO Christian LUMAKA RC
|
SORBARA Antonio Scuola B. VIOLA
|
TRUNFIO Vincenzo LUMAKA RC
|
VELONA’ Simone Scuola B. VIOLA
|
VIGLIANISI Alessandro BASKET Pellaro
ATLETI CONVOCATI BLUE CONFERENCE
ALLENATORI: Andrea FIERTLER-Giuseppe SACCONE-Luigi COLUCCIO
DIRIGENTE:Antonio TIBERI
|
BIONDO Alex POL. BASKET MURIALDO
|
CALABRO Manuel Gennaro POL. BASKET MURIALDO
|
CANDREAVA Francesco CHICOS BASKET
|
CORVINO Matteo CHICOS BASKET
|
CURIA Gabriele POLISPORTIVA BASKET MURIALDO
|
DODARO Francesco MICROMEGA COSENZA
|
DONATO Umberto MICROMEGA COSENZA
|
FAILLA Santiago CHICOS BASKET
|
FIERTLER Mattia MICROMEGA COSENZA
|
KABBA Karim MICROMEGA COSENZA
|
MARIANO Luigi JULITTA BASKET TORTORA
|
NICOLAIO Mattia JULITTA BASKET TORTORA
|
OLIVA Giuseppe JULITTA BASKET TORTORA
|
PALUMBO Angelo MICROMEGA COSENZA
|
POCHET Alfredo Joele POL. BASKET MURIALDO
|
PONTE Carlo MICROMEGA COSENZA
|
ROSI Marco CHICOS BASKET
|
RUFFO Gaetano POL. BASKET MURIALDO
|
SCARPELLI Pablo MICROMEGA COSENZA
|
VACCHIANO Giuseppe JULITTA BASKET TORTORA
|
XU Roberto MICROMEGA COSENZA
ATLETI CONVOCATI RED CONFERENCE
ALLENATORI: Umberto DI MARTINO- Fausto SCERBO-Antonio GIGLIO
DIRIGENTE:Danilo CIRELLI
|
CALENDA Andrea MATER DOMINI
|
CERRA Atonio BASKETBALL LT
|
CHIARELLA Domenico SMAF CZ
|
CONCOLINO Riccardo SMAF CZ
|
CORRADINO Walter SMAF CZ
|
DE FEO Luca SMAF CZ
|
DE TOMMASO Luca JONICA BASKET
|
FERRAIOLO Emanuele BASKETBALL LT
|
GIAMPA’ Francesco BASKETBALL LT
|
GLIWA Andrea Karol SMAF CZ
|
GRANDE Gabriele BASKETBALL LT
|
GRECO Domencio SCUOLA BSK KR
|
GRECO Filippo BASKETBALL LT
|
LOMBARDI Francesco BASKETBALL LT
|
MANASIA GIOVANNI POL. SAN MICHELE
|
MISCIMARRA Marco BASKETBALL LT
|
MONIZZA Alessandro SMAF CZ
|
MONTALTO Domenico MATER DOMINI
|
PRIVITERA Riccardo NUOVO BASKET SOVERATO
|
SCALZO Antonio POL. SAN MICHELE
|
TOLOMEO Andrea SMAF CZ
ATLETI CONVOCATI YELLOW CONFERENCE
ALLENATORI: Antonio COSTA-Euprepio PADULA-Rosario PIRROTTA
DIRIGENTE:Carlo SGARLATO
|
BAGGETTA Andrea YMCA SIDERNO
|
CALAUTTI Andrea YMCA SIDERNO
|
CARATOZZOLO Alessandro B.ALAN G.TAURO
|
CECERE Pietro EUTIMO LOCRI
|
CINCINNATO Giuseppe POL. GIOIOSA M.
|
CONSOLO Manuel PALL. BAGNARA
|
CRIACO Federico YMCA SIDERNO
|
DE GILIO Giovanni BASKET ALAN G.TAURO
|
FRAGOMENI Andrea YMCA SIDERNO
|
GUARNA Alberto POLISPORTIVA G. MARINA
|
LAGANA’ Diego EUTIMO LOCRI
|
MALVASO Gregorio B.ALAN G.TAURO
|
MODAFFERI Bruno EUTIMO
|
PEZZIMENTI Francesco B.ALAN G.TAURO
|
ROMANO’ Antonino GIO&GIO PALMI
|
RUGGIERO Alessandro PALL. BAGNARA
|
SATIRA Fabrizio YMCA SIDERNO
|
SGARLATO Salvatore YMCA SIDERNO
|
STANGANELLI Domenico B.ALAN G.TAURO
|
VASAPOLLO Roberto PALLACANESTRO VIBO
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