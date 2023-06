Presentazione del Progetto “Karate ASI in Calabria”, presso il Centro Sportivo Matteo Pellicone

L’ASI-Calabria in collaborazione con ASD Mediterraneo 1985 presenterà presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria il Progetto “KARATE ASI in CALABRIA”. L’evento si svolgerà alle ore 10:00 nel “Salone delle Vittorie” durante un Seminario di Karate diretto dai Campioni del Mondo Sara Cardin, Istruttore del CS Esercito, e Vincenzo Figuccio, Istruttore del GS Carabinieri ed Allenatore della nazionale italiana FIJLKAM, specialità Kata organizzato dalla SGS Fortitudo 1903 in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione.

Il Presidente dell’ASI Calabria presenterà agli Insegnanti Tecnici appartenenti a qualsiasi organismo sportivo, il Progetto 2023 “Karate ASI in Calabria” con lo scopo di offrire alle ASD l’opportunità di affiliare il proprio Club all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), ottenere l’assistenza fiscale in vista delle nuove norme in vigore dal 1 luglio p.v., procedere all’iscrizione nel Registro Nazionale CONI e la possibilità di partecipare ad eventi organizzati dall’ASI sul territorio regionale e nazionale.

Il primo appuntamento del prossimo 8 luglio è destinato alla presentazione del Progetto ed alle nomine dei referenti provinciali, seguirà il 24 settembre a Reggio Calabria una gara per tutte le classi agonistiche presso l’Impianto Sportivo “U. Boccioni” ed, infine, da ottobre a dicembre 2023, il Progetto terminerà con l’organizzazione di un Corso di Formazione per l’acquisizione della qualifica di Allenatore di Karate con la possibilità di affiliare un’ASD su tutto il territorio nazionale.

L’ASI è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed in convenzione con la FIJLKAM. In Italia sono affiliate 12.500 ASD per 90 settori. Nella disciplina del Karate, per la provincia di Reggio Calabria, collaborano con ASI Alessandra Benedetto, Iurie Ravliuc e Rossella Zoccali. I Referenti delle province di Vibo, Catanzaro, Crotone, Cosenza e Cosenza Nord ed altri Referenti Territoriali saranno nominati al termine della presentazione del Progetto Karate ASI in Calabria, previa accettazione da parte degli interessati.