Presentazione nuovo progetto sportivo Ludos Ravagnese Calcio

E’ nata la Ludos Ravagnese Calcio. Il nuovo progetto sportivo verrà presentato in occasione della conferenza stampa programmata per giovedi 20 giugno alle ore 18,30 presso la Sala Ricevimenti San Francesco di via Sbarre Centrali.

Parte, quindi, un nuovo percorso calcistico che vedrà la squadra protagonista nel prossimo campionato di Promozione con la nuova denominazione ASD Ludos Ravagnese Calcio, in virtù della collaborazione tra i territori di Arangea e Ravagnese.