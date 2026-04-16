Melito, festeggiamenti civili in onore di Maria SS. di Porto Salvo: il calendario degli eventi

Una settimana di eventi tra Melito e Pentedattilo. Il programma

A Melito di Porto Salvo è stato annunciato il calendario dei festeggiamenti civili in onore di Maria SS. di Porto Salvo, un programma pensato per coinvolgere la cittadinanza con appuntamenti sportivi, culturali, musicali e sociali.

Dietro l’organizzazione c’è Cuore Events, realtà composta da giovani del territorio che condividono un obiettivo preciso: contribuire a far rinascere Melito, restituendole partecipazione, energia e vitalità. L’idea è quella di rendere ancora più sentita una tradizione profondamente radicata nella comunità, trasformando la festa religiosa anche in un grande momento civile capace di coinvolgere persone di ogni età.

Il calendario si svilupperà da sabato 18 a domenica 26 aprile, con eventi distribuiti tra Melito di Porto Salvo, Piazza Porto Salvo e Pentedattilo.

Il calendario dei festeggiamenti civili per Maria SS. di Porto Salvo

Si parte sabato 18 aprile alle ore 18 con l’aperitivo al tramonto a Pentedattilo, in collaborazione con il Vespaclub RC.

Domenica 19 aprile spazio invece ai motori, allo sport e allo spettacolo: alle 9 è previsto il raduno e la manifestazione di auto d’epoca in Piazza Porto Salvo, alle 16 la gara di corsa “Porto Salvo Run”, mentre alle 21 andrà in scena lo spettacolo musicale con I Soliti Peter Pan.

Il programma proseguirà lunedì 20 aprile con il minibasket alle 16, il concerto dell’Orchestra della Scuola Media alle 19, la cerimonia di premiazione degli Ambasciatori Ambientali alle 20 e, a seguire, alle 21, il festival canoro “Canta Melito”.

Per martedì 21 aprile sono previsti il torneo di Burraco alle 16, il flashmob contro il cancro alle 20 in Piazza Porto Salvo e il concerto di musica etnica “SonoAntico” alle 21.

Mercoledì 22 aprile si terrà alle 16 il torneo quadrangolare di calcio dei Portatori, mentre alle 21 sarà la volta di “Febbre Italiana”, format musicale dedicato agli anni ’70 e ’80.

Nel cartellone di giovedì 23 aprile figurano invece il torneo di Briscola alle 16 e il musical “Venite Gente” alle 21.

Venerdì 24 aprile il programma si sposterà anche a Pentedattilo. Alle 16 si terranno i giochi sportivi in piazza, alle 20 la proiezione dell’Immagine Sacra sulla Rocca di Pentedattilo e alle 22 il concerto di Peppe Sapone.

Particolarmente ricca la giornata di sabato 25 aprile. Durante l’intera giornata, in Piazza Porto Salvo, sono previste proiezioni video e immagini storiche della festa. Alle 9 si svolgerà inoltre la Giornata della solidarietà con la donazione di sangue Avis, in ricordo di Giuseppe Toscano. Alle 21, infine, spazio a “Nostalgia 90”, show dance dedicato agli anni Novanta.

Gran finale domenica 26 aprile con “Taranta Dance” alle 21 in Piazza Porto Salvo e, a mezzanotte, con il solenne spettacolo pirotecnico di chiusura.

L’evento sarà seguito e trasmesso in diretta Facebook da Capo Sud Channel Television.