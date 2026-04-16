Reggio, baracca sul lungomare. Cannizzaro: ‘È nostra responsabilità fare stare bene i concittadini bisognosi’

C’è una baracca sulla spiaggia, nel cuore di Via Marina a Reggio Calabria, nel bel mezzo del lungomare “più bello d’Italia”. Una presenza che da settimane non passa inosservata e che oggi torna a interrogare la città su un tema che non può più essere messo ai margini: quello della povertà e delle persone senza dimora.

Il riparo di fortuna è sorto sotto le colonne di Tresoldi, in una delle zone più frequentate del centro cittadino, tra residenti, famiglie e turisti. Legno, mobili recuperati e materiali di scarto sono stati utilizzati per delimitare pochi metri quadrati di spiaggia e trasformarli in una sorta di dimora improvvisata. Una scena che colpisce per il luogo in cui si trova, ma ancora di più per il silenzio che sembra averla accompagnata fino ad oggi.

Perché il punto non è soltanto il colpo d’occhio sul piano del decoro urbano. Dietro quella baracca, infatti, c’è molto di più. C’è una condizione di fragilità evidente. C’è il volto di chi vive ai margini. C’è un disagio sociale che in città appare sempre più visibile, anche nei luoghi simbolo di Reggio.

Leggi anche

Il tema degli “invisibili” torna così al centro del dibattito. E la questione riguarda la dignità delle persone e la capacità delle istituzioni di intervenire. E allora, in vista delle elezioni comunali, ci chiediamo, quale risposta si intende mettere in campo davanti a episodi che raccontano povertà, solitudine e abbandono?

Lo abbiamo chiesto al candidato a sindaco del centrodestra on. Francesco Cannizzaro, nel corso della conferenza stampa di ieri, intervenuto dopo la presentazione dell’emendamento che porta il suo nome e che, tra i diversi interventi previsti, tocca anche il tema del decoro urbano del lungomare Falcomatà.

Secondo Cannizzaro, quello che si sta manifestando in città è prima di tutto un problema sociale.

“E’ un problema sociale che evidentemente Reggio non era abituato a vivere, se lo ha fatto negli anni lo ha fatto in maniera veramente marginale. Credo che in città stia avvenendo anche questo, che i cittadini di questa città oggi si ritrovano a non avere più una casa, per problemi economici e familiari, a non avere più un piatto caldo, a non avere un tetto dove potersi riparare la notte, soprattutto nel periodo invernale”.

Parole che spostano l’attenzione dal solo degrado alla condizione concreta di chi vive questa emergenza sulla propria pelle. Nella sua analisi, il deputato ha indicato come prioritaria la necessità di garantire una vita dignitosa a chi oggi si trova in difficoltà, compresi i cittadini stranieri che vivono sul territorio.

“Credo che la futura amministrazione debba necessariamente, tra le priorità, provvedere affinché i nostri concittadini, ma anche fratelli extracomunitari che sono qui nella nostra città, possano vivere in maniera dignitosa per come viviamo ognuno di noi”, ha aggiunto.

Cannizzaro ha poi assunto un impegno politico preciso in vista delle elezioni amministrative, indicando una possibile strada per affrontare il problema.

“E se io dovessi diventare sindaco di questa città le posso certificare, senza timore di poter essere smentito nei fatti, di individuare quelle che sono le strutture appartenenti al patrimonio comunale e destinarle a questi nostri concittadini bisognosi e ai nostri fratelli extracomunitari”, ha affermato.

“È responsabilità nostra farli stare bene”.

Il caso della baracca dunque mette in evidenza due temi. Da un lato l’immagine di Reggio e la reputazione di una città turistica con il suo affaccio sul mare a dir poco indecoroso. Dall’altra una marginalità evidente degli ‘invisibili’ ignorati e abbandonati dalle istituzioni.

Il prossimo sindaco, chiunque sarà, dovrà misurarsi anche con questo. Perché sotto quella baracca non c’è soltanto una ferita urbana, ma una richiesta di aiuto che la città non può più fingere di non vedere.