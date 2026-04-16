Reggio, baracca di un clochard in Via Marina: solitudine e degrado in pieno centro

Nel pieno centro di Reggio Calabria, a pochi passi dal lungomare definito da sempre il “più bello d’Italia”, da alcune settimane è comparsa una baracca costruita sulla spiaggia, in un’area molto frequentata da cittadini e turisti.

La struttura si trova sotto le colonne di Tresoldi, in una zona vista mare tra le più note della città. Sul posto, qualcuno, verosimilmente una persona senza dimora, ha occupato pochi metri quadrati di spiaggia delimitando l’area con materiali di fortuna. Legno, mobili recuperati e altri oggetti raccolti nelle mini discariche della zona sono stati utilizzati per realizzare una sorta di riparo improvvisato.

Una scena che colpisce non solo per il luogo in cui si presenta, ma anche per il silenzio che la circonda. In una città ‘turistica’ da sempre considerata accogliente e tollerante, il tema non può essere liquidato come una semplice ‘stranezza’ o un episodio marginale. Il fatto che una situazione del genere sia sotto gli occhi di tutti, in uno dei punti simbolo di Reggio Calabria, pone invece interrogativi seri sul piano sociale e istituzionale.

Il tema, infatti, non riguarda soltanto il decoro del lungomare, ma soprattutto la condizione di fragilità di chi vive ai margini. Ci chiediamo: dove sono i servizi sociali?

Non è un problema che interessa soltanto la Via Marina. In passato, situazioni simili sono state già raccontate anche da CityNow in altre zone della città. Segno che il disagio abitativo e sociale continua a esistere e a trascinarsi nel tempo, senza una risposta strutturale.

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Il prossimo sindaco dovrà inevitabilmente affrontare anche questo fronte. Perché dietro quell’immagine, tanto evidente quanto scomoda, non c’è solo una questione di degrado urbano, ma il bisogno concreto di aiutare persone fragili, garantendo assistenza sociale, sanitaria e psicologica.

Sul lungomare di Reggio oggi c’è una baracca. Ma il punto è un altro: da troppo tempo, in città, ci sono problemi che tutti vedono e che nessuno riesce davvero a risolvere.