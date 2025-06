Reggio, clochard in gravi difficoltà in una piazzetta del centro. L’appello: ‘Le istituzioni intervengano’

Da mesi, una donna clochard vive in condizioni disumane nella piazzetta della Consegna della Madonna della Consolazione, a pochi passi dal centro città, nei pressi della più nota piazza del Popolo di Reggio Calabria.

I residenti della zona hanno più volte denunciato alle forza dell’ordine la situazione ma l’appello è sempre caduto nel vuoto.

Oggi, attraverso le nostre pagine, i cittadini della zona intendono denunciare pubblicamente l’assenza di intervento da parte delle istituzioni, nonostante le ripetute segnalazioni anche ad altri enti competenti.

Le condizioni della donna sono estremamente gravi. È visibilmente denutrita, con evidenti ferite sulla schiena, e si trova in uno stato di grave sofferenza fisica. Secondo quanto segnalato dai residenti, la donna potrebbe essere affetta da scabbia e sta affrontando numerosi problemi di natura igienico-sanitaria, facilmente visibili a occhio nudo. La piazzetta, che dovrebbe essere un luogo di passaggio per i cittadini, è diventata la sua unica “casa”, ma le condizioni in cui vive sono lontane da qualsiasi standard di dignità.

La donna utilizza quotidianamente le panchine della piazzetta come letto e, in alcuni casi, anche come latrina, peggiorando ulteriormente la sua situazione sanitaria. A questo si aggiungono le violenze verbali e fisiche subite da parte di alcuni ragazzi, che durante le ore notturne la offendono, aggravando il suo già delicato stato emotivo.

I residenti della zona si sono uniti per chiedere l’intervento delle autorità competenti, in particolare dei servizi sociali del Comune di Reggio Calabria. Nonostante le numerose richieste di aiuto però, la situazione della donna non è mai stata affrontata in modo adeguato.

Anche la redazione di CityNow si unisce all’appello dei residenti, chiedendo un’azione concreta per trovare una sistemazione dignitosa per la donna e garantire il suo diritto a una vita più sicura e sana.

È fondamentale che le istituzioni locali intervengano tempestivamente per risolvere una situazione che nel giro di poche ore potrebbe precipitare. Una situazione sta mettendo a rischio non solo la salute della donna, ma che tocca anche la sicurezza e il benessere dei cittadini.