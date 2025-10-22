La grande ‘Promo Champions’ all’Hostaria dei Campi. Conviene approfittarne

Una sconfitta pesantissima e una vittoria schiacciante hanno caratterizzato la prima giornata di Champions per le squadre italiane. Pessima figura quella rimediata dal Napoli sul campo del PSV con un punteggio finale tennistico (6-2). E’ andata decisamente meglio all’Inter che ha facilmente battuto l’Union Saint Gilloise per 0-4. Oggi in campo l’Atalanta affronta lo Slavia Praga, mentre il match più atteso è certamente quello tra Real Madrid e Juventus, gara quest’ultima che potrete seguire all’Hostaria dei Campi, comodamente seduti e approfittando della “Promozione Champions” che comprende: “Arancinetti, frittelle, bruschette, pizzelle e GIRO PIZZA a oli euro 16,00 a persona“. Al tavolo bisogna essere minimo 10 persone.

