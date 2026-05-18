Promozione in A2, Battaglia: ‘Domotek nella storia, Reggio è fiera di voi’

"È stata una stagione esaltante e con il nostro cuore e con tutte le forze sosterremo sempre questi ragazzi", le parole del sindaco f.f. Battaglia

“Una serata che rimarrà impressa nel cuore di tutti gli sportivi reggini. Grazie alla Domotek per aver regalato alla città un traguardo straordinario. Reggio è fiera di voi”. Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha celebrato la storica promozione della Domotek in Serie A2 di pallavolo.

“Sono stati mesi intensi, fatti di sacrifici, impegno quotidiano e grandi gioie – ha aggiunto Battaglia – e ricorderemo a lungo le emozioni che questa squadra è riuscita a trasmettere all’intera città. Quella di oggi è una pagina destinata a restare nella storia sportiva di Reggio che, grazie agli amaranto, torna a sedersi tra le grandi realtà della pallavolo, riportando entusiasmo e orgoglio”. Leggi anche

Lo straordinario successo al PalaCalafiore

“A questi ragazzi, allo staff tecnico, alla società e a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico percorso – ha proseguito Battaglia – va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione comunale. Un plauso altrettanto importante va al meraviglioso pubblico del PalaCalafiore, che per tutta la stagione ha sostenuto la squadra con entusiasmo e calore, trascinando gli amaranto verso un trionfo impreziosito anche dalle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa. È stata una stagione esaltante e con il nostro cuore e con tutte le forze sosterremo sempre questi ragazzi”.